تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن تفاصيل اكتشاف أول حالة نادرة مصابة بمتلازمة «فيكساس»، وإمكانية انتشاره بين كبار السن.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المحاور» مع الإعلامي فهمي بهجت، المذاع عبر فضائية «الشمس»، إن الحديث عن اكتشاف فيروس يُصيب كبار السن أمر مغلوط تمامًا.

وأضاف أن هناك رصدًا لحالة مصابة بمرض مناع يُصيب الإنسان نتجية خلل جيني، ويظهر بعد عمر الـ 50 عامًا.

ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن هذا المرض ليس مُعديًا ويختلط مع الكثير من الأمراض، موضحا أن مصر تمتلك القدرة على علاج هذا المرض وعلاج أعراضه بصورة كبيرة.