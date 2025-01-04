أول تعليق من وزيرة خارجية ألمانيا على عدم مصافحة أحمد الشرع

أثارت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوكن ونظيرها الفرنسي جان نويل بارو، إلى دمشق ولقاء قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، حالة من الجدل.

فمنذ انتشار الفيديوهات، انهالت التعليقات حول طريقة الترحاب، إذا صافح الشرع الوزير الفرنسي وامتنع عن مصافحة الوزيرة الألمانية، (إذ أنه لايصافح النساء بل يضع يدة على صدره ممتنًا).

وبعد هذه البلبلة، خرجت الوزيرة الألمانية عن صمتها، وقالت بيربوك، إنه مع وصولها إلى العاصمة دمشق كان واضحا أن لقاءها بالمسؤوليين السوريين الجدد سيخلوا من مصافحات اليد المعتادة في مثل هذه اللقاءات الدبلوماسية، وفق "الحدث".

وأوضحت بيربوك: "كان من الواضح لي أنه لن تكون هناك مصافحة عادية هنا".

كما تابعت: "أعتقد أن شركائي في الحوار أيضا كان ذلك واضحا لهم، إذ لم يمد وزير الخارجية الفرنسي أيضا يديه".

كذلك شددت الوزيرة الألمانية على أنها ونظيرها الفرنسي أوضحا للقادة الجدد أن قضية حقوق المرأة ليست مجرد قضية تتعلق بحقوق المرأة، بل إن حقوق المرأة مؤشر على مدى حرية المجتمع.

يشار إلى أن تعليق الوزيرة الألمانية بعد الجدل الذي أثاره مقطع فيديو يوثق لاستقبالها رفقة نظيرها الفرنسي، جان نويل بارو، إذ امتنع مسؤولون في الإدارة السورية الجديدة عن مصافحتها عند استقبالها، كما لم يصافحها قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع.

ووزيرة خارجية ونظيرها الفرنسي هما أول وزيرين من الاتحاد الأوروبي يزوران سوريا منذ سنوات طويلة.