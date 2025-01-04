اليونيفيل تعلن انتهاك إسرائيل للقرار 1701 بعد تدميرها برميلا يمثل الخط الأزرق وبرج مراقبة للجيش اللبناني

أعلنت القوة المؤقتة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، أن إسرائيل انتهكت القرار 1701 والقانون الدولي من خلال تدميرها، اليوم السبت، برميلا أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في منطقة اللبونة في جنوب لبنان، وبرج مراقبة تابع للجيش اللبناني.

وقالت " اليونيفيل" في بيان مساء اليوم السبت، إنه " شاهد جنود حفظ السلام صباح اليوم جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي تدمر برميلاً أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة".

وأضاف البيان " إن التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرف عليها بوضوح والتي تخص القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي".

ودعت اليونيفيل "جميع الأطراف إلى تجنب أي أعمال، بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية، والتي من شأنها أن تعرّض وقف الأعمال العدائية للخطر".

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.