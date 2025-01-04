البنتاجون ينفي خطط إنشاء قاعدة عسكرية في عين العرب شمالي سوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، عدم وجود أي خطط أو نية لإقامة قاعدة أمريكية في منطقة عين العرب (كوباني) التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وتعليقا على أنباء متداولة عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في عين العرب، قالت سابرينا سينج نائبة المتحدث باسم البنتاجون: "اطلعت على بعض تلك الأخبار، لا توجد خطة لبناء قاعدة عسكرية في كوباني".

وأكدت سينج مجددا -خلال أول مؤتمر صحفي لهذا العام- أن الجنود الأمريكيين موجودون في سوريا لهزيمة تنظيم داعش.

وزعمت المتحدثة أن عين العرب لا يوجد فيها جنود أمريكون. وقالت: "لا توجد حاليا خطة أو نية لإنشاء أي قاعدة في كوباني، لست متأكدة من مصدر هذه الأنباء".

وشددت على أن الولايات المتحدة تدعم سلامة الأراضي السورية وعملية الاستقرار السياسي، واستدركت بقولها: "لكن هذا لن يكون ممكنا إلا من خلال القضاء على داعش والجماعات الإرهابية الأخرى"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

في غضون ذلك، هبطت طائرة شحن محملة بمعدات عسكرية ولوجستية في قاعدة أمريكية ببلدة الشدادي جنوب الحسكة شمال شرقي سوريا، مساء أمس الجمعة، وفقا لمصادر محلية.

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي بعد ساعات من وصول معدات عسكرية وأسلحة متطورة على متن طائرة شحن برفقة مروحية عسكرية إلى قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، في إطار تعزيز القواعد الأمريكية في المنطقة.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية: الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي، واثنتان في ريف دير الزور، و6 في محافظة الحسكة.