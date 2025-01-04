مركز مكافحة الأوبئة الأردني: نتابع فيروس الصين ولا داع للهلع

أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن الدكتور عادل البلبيسي، أن المركز يتابع الفيروس المنتشر في الصين حاليا، قائلًا إن الوضع لا يستوجب اتخاذ أي اجراءات محليا.

وقال البلبيسي، في تصريحات لوكالة «عمون»، اليوم السبت، إن الفيروسات المنتشرة في الصين هي جميعها من أنواع الإنفلونزا.

وأضاف أنه لا داع للهلع أو القلق، مؤكدا أن المركز يتابع ما يجري، وفي حال تطلب الأمر اتخاذ إجراءات سواء متعلقة بالسفر أو غيره سيتم الإعلان عنها.

وتشير تقارير إلى ارتفاع مفاجئ في أمراض الجهاز التنفسي في جميع أنحاء الصين، خلال الأيام القليلة الماضية.

وحذرت وسائل الإعلام في الدول المجاورة للصين مثل إندونيسيا والهند واليابان مواطنيها من ضرورة الانتباه إلى الوضع في الصين واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

جاء ذلك بعد أن اكتظت مستشفيات الصين بحالات فيروس HMPV، والأنفلونزا A، والمفطورة الرئوية، وCOVID-19.

ونصحت تقارير دولية المسافرين بإعادة النظر ‎في خطط سفرهم إلى الصين في الوقت الحالي، فيما أصدرت بكين بيانًا صحفيًا لمعالجة هذه المخاوف، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن التهابات الجهاز التنفسي تميل إلى الذروة خلال فصل الشتاء.