روسيا تتوعد باتخاذ إجراءات انتقامية بعد استهدافها بصواريخ أمريكية الصنع

تعهدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات انتقامية ردًا على محاولة قوات كييف، استهداف مقاطعة بيلجورود بصواريخ أمريكية الصنع من طراز «أتاكمز».

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات «إس-400»، ومنظومات صواريخ «بانتسير» أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها قوات كييف، مؤكدة أن هذه المحاولات التي ينفذها نظام كييف، بدعم من الغرب، ستُقابل «بإجراءات انتقامية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 8 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز «أتاكمز» أمريكية الصنع.

وقالت في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة التابعة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 132 منطقة.

وأشارت إلى أن «أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثمانية صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز (أتاكمز) أمريكية الصنع و72 طائرة دون طيار».