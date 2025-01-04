معارك في الخرطوم بحري وتنديد بقصف مخيمات النازحين بدارفور

قصف الجيش السوداني من مواقعه في شمالي أم درمان تجمعات قوات الدعم السريع وسط الخرطوم بحري بالمدفعية الثقيلة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأفاد مراسل الجزيرة، بسماع أصوات اشتباكات وانفجارات في ضاحية شمبات وسط الخرطوم بحري.

ومنذ أسابيع تمكن الجيش السوداني من الوصول إلى شمبات، بينما لا تزال قوات الدعم السريع تتمسك بمواقع حاكمة في المنطقة.



ويحاول الجيش التقدم من شمال الخرطوم بحري حتى مقر سلاح الإشارة أقصى جنوب المدينة، ومن ثم فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم.

وفي ولاية نهر النيل، قالت مصادر محلية للجزيرة إن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرات بدون طيار لقوات الدعم السريع حاولت الهجوم على معسكر المعاقيل التابع للجيش قرب مدينة شندي، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.



من ناحية أخرى، قالت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بالسودان في بيان إن مخيم أبشوك للنازحين شمالي مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور تعرض للقصف بالطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني، ما أدى إلى سقوط قتلى من النازحين، بينهم طفلان، وإصابة آخرين وتدمير البنية التحتية بالمخيم.

وذكرت المنسقية -وهي كيان أهلي معني بقضايا النازحين واللاجئين في السودان- أن قوات الدعم السريع قصفت مخيم زمزم للنازحين بالمحيط الجنوبي للفاشر بالمدفعية الثقيلة عدة مرات.