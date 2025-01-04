مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين في قصف للدعم السريع غرب السودان

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين في قصف نفذته قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في غرب البلاد.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "استمرارا لنهجها الإرهابي في استهداف المدنيين العزل ضربت المليشيا الإرهابية الأحياء السكنية بـ17 دانة أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم نساء وأطفال".

وأضافت، في تقرير عن أحداث أمس الجمعة في محور ولاية شمال دارفور – الفاشر: "نفذت قواتنا بإسناد من سلاح الجو عمليات نوعية استهدفت تجمعات مليشيا آل دقلو بشرق وجنوب شرق المدينة حيث حققت أهدافها بتكبيد العدو خسائر مهمة في الأرواح والعتاد كما دمرت 4 مركبات قتالية بكامل أطقمها على محور آخر" .

وأشارت ، في بيان ثان، إلى "تمكن شعبة الاستخبارات بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف من ضبط أكثر من 70 ألف طلقة من ذخائر الكلاشنيكوف والقرنوف محملة على متن عدد إثنين لوري".

وامتدح والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، لدى وقوفه على الضبطية، "الإنجاز الذي تحقق والذي يؤكد يقظة الفرقة الثانية مشاة، موجها بتحفيز القوة الضابطة وأن يخضع المهربون إلى محاكمة سريعة باعتبار أن العمل الذي قاموا به يعتبر من مهددات الأمن القومي".

يذكر أن السودان يشهد صراعا على السلطة بين عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي منذ أبريل عام 2023، تسبب في أزمة إنسانية ونزوح للسودانيين داخل البلاد وإلى خارجه.