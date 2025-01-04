مستشار الرئيس للصحة: فيروسات الجهاز التنفسي الموجودة حاليا تنتشر كل عام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروسات الجهاز التنفسي المنتشرة حاليًا هي ذاتها التي تنتشر كل عام؛ بنفس الأعراض التي تتراوح بين الخفيفة والشديدة، وذلك بحسب عوامل كالعمر وعدد مرات التعرض، والمناعة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «المهم» عبر شاشة «TEN»، أن عمليات الرصد والتحليل المستمرة لم تثبت وجود أي فيروسات غير طبيعية أو غير معتادة.

ونصح المصابين بالبرد أو الإنفلونزا بإتباع الإرشادات الطبية، بما في ذلك الراحة وشرب السوائل الدافئة أو تناول مسكنات الألم كالبراسيتامول، أو استشارة الطبيب في حالة المضاعفات أو الأمراض المزمنة، محذرا من اللجوء إلى حقن الانفلونزا؛ تجنبًا لاحتمالية حدوث مضاعفات.

وعلق على اكتشاف أول حالة مصابة بمتلازمة «فيكساس» في مصر، مؤكدا أنه مرض مناعي معروف؛ ليس له علاقة بفيروسات الجهاز التنفسي أو كورونا.

ولفت إلى هذا المرض غير معد ويصيب الرجال بنسبة أكبر من النساء، موضحا أن المرض ينتج عن خلل في الجهاز المناعي؛ وليس بسبب عدوى فيروسية.