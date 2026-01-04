مشرعون سود بالكونجرس يدينون تصرفات واشنطن غير القانونية في فنزويلا

شن تكتل من المشرعون السود في الكونجرس الأمريكي هجوما عنيفا على الرئيس دونالد ترامب بسبب التحركات الأمريكية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفين العملية بأنها "إساءة استخدام خطيرة وغير قانونية للسلطة".

وقال التكتل في بيان: "في حين أن نيكولاس مادورو هو في الواقع زعيم غير شرعي، فإن نشر القوة العسكرية الأمريكية لفرض تغيير سياسي في دولة ذات سيادة - دون موافقة الكونجرس أو خطة عمل واضحة ومحددة - يهدد بجر الولايات المتحدة إلى صراع غير محدد في فنزويلا".

وقال المشرعون :"لا يمكننا التقليل من خطورة العواقب التي قد تترتب على مثل هذه التصرفات المتهورة، التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتضعف مكانتنا على الساحة العالمية".