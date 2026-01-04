-السبكي: تقديم خدمات طبية لأكثر من 30 ألف مريض أجنبي من 120 دولة حول العالم

-إجراء 7 ملايين فحص طبي شامل لمنتفعي المنظومة وإنشاء 6 ملايين ملف سجل طبي إلكتروني

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، إن قيمة الإيرادات بالعملة الأجنبية نظير الخدمات المقدمة في السياحة العلاجية بالتأمين الصحي الشامل بلغت 6.5 مليون دولار أمريكي.

وأضاف السبكي في تصريحات لـ"الشروق"، أن هذه الإيرادات جاءت من خلال تقديم خدمات طبية لأكثر من 30 ألف مريض أجنبي من 120 دولة حول العالم، مما أسهم في تعزيز الدخل الخارجي ودعم استدامة التمويل الذاتي للهيئة.

ولفت السبكي، إلى هيئة الرعاية الصحية عملت على تطوير مسار خاص لحالات السياحة العلاجية داخل المستشفيات، مع تخصيص كوادر بشرية مدربة للتعامل مع المرضى الأجانب، إلى جانب فتح منافذ ترويجية في الأسواق الأكثر جذبا للوافدين بهدف التسويق للخدمات الطبية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى في قدمت خدماتها لأكثر من 6 ملايين مستفيد في محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان"، من خلال 328 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، تشمل مستشفيات ووحدات ومراكز طب أسرة.

وأكد السبكي، تقديم منشآت الهيئة أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، من بينها 51 مليون خدمة طب أسرة عبر 285 منشأة لطب الأسرة، في تأكيد على تبني المنظومة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها بوابة الحصول على الخدمة الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة كونها حجر الأساس لأي نظام صحي متطور.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، تم إجراء نحو 835 ألف عملية جراحية منذ بدء التطبيق، تمثل العمليات المتقدمة وذات المهارة منها نحو 30%، ما يعكس التطور الكبير في مستوى الكفاءة الطبية والبنية التحتية داخل منشآت الهيئة، ومهما بلغت تكلفة العملية لا يتحمل المنتفع أكثر من 482 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

وأوضح أنه تم إجراء 7 ملايين فحص طبي شامل لمنتفعي المنظومة، إلى جانب إنشاء 6 ملايين ملف سجل طبي إلكتروني، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية ودقة التشخيص وسلامة القرار الطبي.

وقال إن محافظات المرحلة الأولى تضم 43 مستشفى بإجمالي 3571 سرير إقامة، من بينها 894 سرير رعاية مركزة، في إطار تعزيز القدرة الاستيعابية للمنظومة والتعامل مع الحالات الحرجة.

كما أوضح حصول 300 منشأة طبية على الاعتماد الكلي أو المبدئي وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بما يرسخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

وأضاف السبكي، أنه تم إصدار 76 مليون وصفة طبية إلكترونية، مع ميكنة 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة، و90% من المستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى، مؤكدا تكويد قرابة 4.5 مليون دواء ومستلزم طبي وفقًا للتكويد العالمي (GS1)، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لضمان الحوكمة وترشيد الإنفاق.

وتابع السبكي أنه تم أرشفة ما يقرب من نصف مليار صورة أشعة إلكترونيا، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم دقة التشخيص وسرعة تقديم الخدمة.

وأكد السبكي أن الهيئة أطلقت عددا من المنظومات الإلكترونية المتكاملة، من بينها: منظومة تطبيقات الغسيل الكلوي، ومنظومة مقدمي الخدمة الصحية، ومنظومة المعامل المتكاملة مع الملف الطبي الإلكتروني، ومنظومة أرشفة صور الأشعة ولوحات مؤشرات الأداء (Dashboards) لدعم اتخاذ القرار وفي إطار رفع الجاهزية، كما تم تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ، ضمن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع الأزمات وفقًا لمعايير عالمية.

وأشار السبكي، إلى أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين بلغ 86% عن جودة الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، في مؤشر واضح على تحسن مستوى الخدمة وثقة المواطنين في المنظومة.

وانطلقت التجربة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيا من محافظة بورسعيد في يوليو 2019، قبل أن يعلن رئيس الجمهورية تشغيلها رسميا بالمحافظة في نوفمبر من العام نفسه، لتكون نقطة الانطلاق الحقيقية لمنظومة صحية جديدة كليا.

وفي فبراير 2021، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي إطلاق المنظومة بـ3 محافظات جديدة هي الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في رسالة واضحة تؤكد التزام الدولة بالتوسع السريع والمدروس في تطبيق المنظومة.

وتواصلت مراحل التوسع، حيث تم الإطلاق التجريبي للمنظومة بمحافظتي السويس وأسوان في نوفمبر 2022، وصولا إلى التشغيل الرسمي بمحافظة السويس في ديسمبر 2024، والإطلاق الرسمي بمحافظة أسوان في يوليو 2025، ليكتمل تطبيق المرحلة الأولى في المحافظات الست.