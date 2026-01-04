 أستاذ قانون أمريكي: السيطرة على نفط فنزويلا تثير قضايا قانونية - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 3:24 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من ترشح لخلافة أحمد عبدالرؤوف في تدريب الزمالك؟
النتـائـج تصويت

أستاذ قانون أمريكي: السيطرة على نفط فنزويلا تثير قضايا قانونية

د ب أ
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 2:57 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 2:57 ص

قال ماثيو واكسمان، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا والذي كان مسؤولا في الأمن القومي خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، إن السيطرة على موارد فنزويلا تفتح قضايا قانونية إضافية.

وكتب واكسمان في رسالة بالبريد الإلكتروني: "على سبيل المثال، ستكون هناك قضية كبرى حول من يملك نفط فنزويلا حقاً؟ لا يمكن لقوة عسكرية محتلة أن تثري نفسها بالاستيلاء على موارد دولة أخرى، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعي على الأرجح أن الحكومة الفنزويلية لم تكن تمتلكها بشكل قانوني أبدا".

لكن واكسمان، الذي خدم في وزارتي الخارجية والدفاع وفي مجلس الأمن القومي في عهد بوش، أشار إلى أن إدارة ترامب " تتحدث بازدراء شديد عن القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفنزويلا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك