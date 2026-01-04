أستاذ قانون أمريكي: السيطرة على نفط فنزويلا تثير قضايا قانونية

قال ماثيو واكسمان، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا والذي كان مسؤولا في الأمن القومي خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، إن السيطرة على موارد فنزويلا تفتح قضايا قانونية إضافية.

وكتب واكسمان في رسالة بالبريد الإلكتروني: "على سبيل المثال، ستكون هناك قضية كبرى حول من يملك نفط فنزويلا حقاً؟ لا يمكن لقوة عسكرية محتلة أن تثري نفسها بالاستيلاء على موارد دولة أخرى، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدعي على الأرجح أن الحكومة الفنزويلية لم تكن تمتلكها بشكل قانوني أبدا".

لكن واكسمان، الذي خدم في وزارتي الخارجية والدفاع وفي مجلس الأمن القومي في عهد بوش، أشار إلى أن إدارة ترامب " تتحدث بازدراء شديد عن القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفنزويلا".