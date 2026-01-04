تركيا تعزز قبتها الفولاذية بصواريخ سيبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عززت تركيا منظومة الدفاع الجوي المتكاملة "القبة الفولاذية" بنظام الدفاع الجوي بعيد المدى "سيبر".

وأفاد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية خلوق جورجون، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية بأن عمليات التسليم ضمن "القبة الفولاذية" مستمرة دون انقطاع، وأنه جرى إدخال نظام "سيبر" جديد إلى المخزون.

وأوضح جورجون أن نظام الدفاع الجوي الإقليمي بعيد المدى "سيبر-1" الذي تتواصل عملية إنتاجه التسلسلي، أنهى بنجاح اختبارات الإطلاق.

وقال: "جرى تدمير الهدف بنجاح في الاختبار الذي نُفذ ضمن سيناريو صعب، وفي بيئة وُجدت فيها في الوقت ذاته عناصر جوية صديقة ومعادية تقوم بالمناورة".

وأضاف: "تم التأكيد ميدانيا مرة أخرى على قدرة (سيبر-1) على الاعتراض بعيد المدى ونضجه العملياتي".

ويُعد نظام الدفاع الجوي "سيبر" أول نظام دفاع جوي وصاروخي إقليمي بعيد المدى على مستوى تركيا، ويجري تطوير صاروخ "سيبر" من قبل شركات "روكيتسان"، و"أسيلسان"، ومعهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية "sage" التركية.

وفي أغسطس 2024، قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطوير مشروع "القبة الفولاذية" لتعزيز أمن المجال الجوي للبلاد.

وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية "أسيلسان" و"روكتسان" و"إم كي إي"، و"توبيتاك ساجا" لتنفيذ مشروع القبة "الفولاذية" الذي يوصف بأنه "نظام الأنظمة" لأنه يجمع عدة أنظمة وأسلحة ذات ميزات وقوى مختلفة.