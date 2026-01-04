تواصل توافد الناخبين على اللجان الانتخابية بمحافظة البحيرة

شهدت اللجان الانتخابية لمجلس النواب بمحافظة البحيرة، استمرار توافد الناخبين في الساعات الأولى من اليوم الثاني للإدلاء بأصواتهم لممثليهم في البرلمان، وذلك في الدوائر الأربع التي تُجرى بها الانتخابات، مع توقعات بزيادة إقبال الناخبين في الفترة المسائية.

ودعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وتشهد العملية الانتخابية انتظاماً تاماً في جميع اللجان، مع تأمين كامل من قوات الشرطة، وتوفير سبل الراحة والدخول والخروج للناخبين، ولاسيما كبار السن وذوي الهمم. ويجري استقبال الناخبين في أربع دوائر بالمحافظة؛ حيث تضم الدائرة الرابعة (المحمودية والرحمانية ورشيد) مرشحَين يتنافسان على مقعد واحد، وهما: خالد أبو أحمد عن حزب «حماة الوطن»، ومحمد عباسي «مستقل»، بينما حسم سامح عبد المحسن شاور عن حزب «مستقبل وطن» المقعد الأول من الجولة الأولى.

أما الدائرة الخامسة (حوش عيسى) فمخصص لها مقعد واحد فقط، يتنافس عليه مرشحان، وهما: ممدوح جاب الله وعصام الصافي «مستقلان». وفي الدائرة السادسة (الدلنجات)، المخصص لها مقعد واحد أيضاً، فتخلو من أي مرشحين من أحزاب القائمة الوطنية، ويتنافس على مقعدها اثنان، وهما: محمد الدامي ومحمود الكومي «مستقلان».

والدائرة التاسعة (كوم حمادة ومركز بدر)، المخصص لها مقعدان، تشهد منافسة قوية بين أربعة مرشحين، وهم: عاصم مرشد عن حزب «مستقبل وطن»، ومحمد بلتاجي، ومحمد زايد، ومحمد عمار «مستقلون».

وبلغ عدد المقار الانتخابية في الدوائر الأربع بمحافظة البحيرة 271 مقراً، تضم 300 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين المقيدين بكشوف الناخبين مليوناً و515 ألفاً و410 ناخبين.