 كاف يحدد موعد وحكام مباراة ريفرز وبيراميدز في دوري الأبطال - بوابة الشروق
الأحد 1 فبراير 2026 10:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

كاف يحدد موعد وحكام مباراة ريفرز وبيراميدز في دوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الأحد 1 فبراير 2026 - 10:02 م | آخر تحديث: الأحد 1 فبراير 2026 - 10:02 م

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء الأحد 8 فبراير الجاري على استاد جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا.

ويدير المباراة طاقم حكام من تونس بقيادة الحكم محرز المالكي، ويعاونه أيمن إسماعيل المساعد الأول، وأحمد ضحوي المساعد الثاني، ونضال بن لطيف الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة بكاري جامي من جامبيا، ومراقب أداء الحكام رونالد دانون من كوت ديفوار، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أولاجيري من نيجيريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك