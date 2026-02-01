كاف يحدد موعد وحكام مباراة ريفرز وبيراميدز في دوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على ريفرز يونايتد النيجيري في السادسة من مساء الأحد 8 فبراير الجاري على استاد جودسويل أكابيو في مدينة أويو بنيجيريا.

ويدير المباراة طاقم حكام من تونس بقيادة الحكم محرز المالكي، ويعاونه أيمن إسماعيل المساعد الأول، وأحمد ضحوي المساعد الثاني، ونضال بن لطيف الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة بكاري جامي من جامبيا، ومراقب أداء الحكام رونالد دانون من كوت ديفوار، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أولاجيري من نيجيريا.