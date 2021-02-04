غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوبي سورية

أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية تصدت لقصف اسرائيلي على المنطقة الجنوبية من سورية.

وأكد المصدر في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "نفذ العدو الاسرائيلي مساء اليوم عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض، وأرض ــ أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على المادية".

وقال سكان يعيشون جنوب العاصمة السورية دمشق أن انفجارا عنيفا وقع جنوب العاصمة دمشق وقد شوهد وهج نار كبير من مناطق جنوب شرق العاصمة دمشق .

وأكد السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت صواريخ باتجاه جنوب غرب العاصمة دمشق وقد تمكنت تلك المضادات من التصدي لأهداف وتفجير عدد منها في الجو ".

وقال سكان يعيشون في ريف دمشق الجنوبي الغربي لـ (د.ب.أ) " أنهم شاهدوا المضادات الارضية التابعة للجيش السوري وهي تطلق رشقات من الصواريخ باتجاه مناطق جنوب غرب ريف دمشق وسماء محافظة القنيطرة وتسقط عددا من الصواريخ الاسرائيلية ".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لـ (د.ب.أ)" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ".

واستهدفت إسرائيل في السادس من يناير الماضي مناطق جنوب العاصمة دمشق، وتعتبر هذه الغارة اليوم هي الرابعة التي تشنها اسرائيل على سورية خلال العام الجاري.