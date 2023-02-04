أول تعليق من سياتل الأمريكي على خسارته أمام الأهلي في مونديال الأندية

علق الحساب الرسمي لنادي سياتل ساوندرز الأمريكي، على خسارته أمام الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 1 حتى 11 فبراير الجاري.

وكان فريق الأهلي قد فاز بهدف نظيف أمام نظيره سياتل الأمريكي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سياتل الأمريكي على «فيسبوك»: «كان لنا الشرف أن نلعب ضد الأهلي في أول مباراة في كأس العالم للأندية.. حظا سعيدا في باقي المشوار».

ويحتضن ملعب مولاي عبدالله المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي وريال مدريد، والتي ستقام يوم الأربعاء القادم، في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية.