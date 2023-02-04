إيلون ماسك يشيد بتبرئته من جانب هيئة محلفين في دعوى جماعية من مستثمرين في تسلا

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، اليوم السبت، برفض هيئة محلفين في سان فرانسيسكو لدعوى جماعية ضده من جانب مستثمرين في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

ونشر ماسك تغريدة عبر تويتر قال فيها: "شكرا لله.. سادت حكمة الناس"، وذلك بعد أن اتفق أعضاء هيئة المحلفين التسعة في إجراءات يوم أمس الجمعة على أنه لا يتحمل أي مسؤولية عن خسائر المدعين في سوق الأسهم.

وأضاف ماسك في تغريدته عبر تويتر الذي استحوذ عليه مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر: "أقدر بشدة قرار البراءة الذى صدر بالإجماع لهيئة المحلفين".

وتركزت المحاكمة على اثنتين من تغريداته عام 2018، أعلن فيهما ماسك إن يرغب في إخراج تسلا من سوق الأسهم. وعلى وجه التحديد، تم التركيز على ادعاءاته بأن تمويل مثل هذه الصفقة قد تم تأمينه وأنه يحظى بدعم واسع من المستثمرين.

وتبين لاحقا أنه لم تكن هناك التزامات مكتوبة من الداعمين وأن الكثير من المستثمرين الرئيسيين كانوا يريدون بقاء تسلا في سوق الأسهم. وتخلى ماسك عن الخطة بعد فترة قصيرة.

وأصر المستثمرون المدعون على أن ادعاءات ماسك على تويتر تشكل عملية احتيال أدت إلى تقلبات في سعر سهم تسلا وتسببت لهم في خسائر مالية.

وقال محامي ماسك في الإجراءات إن رئيس تسلا ربما لم يكن دقيقا في اختياره للكلمات، لكنه وعد شفهيا بما يكفي من المال للصفقة.