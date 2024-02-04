قال نادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار المتداولة للذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، غير دقيقة نظرا لعطلة البورصة العالمية، كما أن اليوم لا يوجد تعاملات بسوق الصاغة المحلي.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه وفقا للأسعار المتداولة، فإن عيار 21 الأكثر مبيعًا سجل 3400 جنيه مقارنة 3550 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، مؤكدا أن التسعير الدقيق يكون مع بداية تعاملات غدًا الإثنين.



وأكد أن نتيجة تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازية بدأ بعض المتعاملين في تسعير الذهب على سعر الدولار بعد انخفاضه.



وشهد الدولار بالسوق الموازية تراجع ليصل إلى مستويات 56 جنيهًا مقابل نحو 66 جنيهًا أمس السبت، وذلك بعد ما أعلن البنك المركزي الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة 2%، بالإضافة إلى الأنباء حول قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.



وتوقع بنك جولد مان ساكس أن تصل قيمة التمويل من صندوق النقد الدولي لمصر إلى 12 مليار دولار، تتوزع بين 7 مليارات دولار من الصندوق و5 مليارات دولار من الشركاء الخارجيين،



وبحسب مذكرة صادرة عن البنك الأمريكي توصل الصندوق إلى اتفاق مبدئي مع مصر بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين للبرنامج الأخير.



وأضاف البنك، أن تقديره لقيمة التمويل يستند إلى ارتفاع احتياجات مصر بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة، لسداد أقساط القروض متوسطة وطويلة الأجل، حيث تبلغ الفجوة التمويلية 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 17 مليار دولار لاستعادة أداء سوق العملات الأجنبية، وتعزيز الثقة في الجنيه المصري.



فيما رجح البنك قدرة مصر على تعبئة الـ13 مليار دولار المتبقية من خلال مزيج من إيرادات بيع أصول الدولة، وتوريق المستحقات المستقبلية بالعملة الأجنبية، وعودة تحويلات العاملين بالخارج لسابق عهدها.