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الزمالك يحسم ضم مدافع الجونة على سبيل الإعارة

أمير نبيل
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 9:20 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 9:20 م

نجح مسؤولو نادي الزمالك في حسم مفاوضات استعارة أحمد حسام مدافع فريق الجونة، لينضم إلى الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

جاء ذلك بعد مفاوضات جرت الفترة الماضية عقب ترشيح اللاعب من قبل بعض المقربين من مجلس الإدارة، لاسيما في ظل السعي لضم لاعب في الخط الخلفي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

ومن المقرر أن يشمل عقد حسام، إعارته لموسم موسم، مقابل 3 ملايين جنيه، على أن تكون قيمة الشراء في نهاية العقد 7 ملايين.

ويشمل التعاقد أيضا مكافآت وامتيازات خاصة يحصل عليها الجونة حال تتويج اللاعب ببطولات مع الفريق في هذا الموسم.

 


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