الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 9831 شاحنة مساعدات من معبري رفح وكرم أبو سالم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، أنه تسلم 9831 شاحنة عبر معبري رفح، وكرم أبو سالم بما يعادل 94.5 شاحنة يوميا، ‏وذلك منذ بدء دخول المساعدات الإنسانية في 21 نوفمبر الماضي وحتى 1 فبراير الحالي.

وأفاد بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقم جمعية الهلال الأحمر استلمت 6947 شاحنة من الهلال الأحمر المصري ‬عبر معبر ⁧‫رفح‬⁩، والتي احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية.

‏وبلغت إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات المستلمة عبر المعبرين 4990 شاحنة، وتم توزيع 4841 شاحنة لصالح الأونروا، وجهات أخرى ذات العلاقة.

فيما تسلمت الجمعية حصتها من المساعدات إلى وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.

‏وتابع البيان، أن الهلال الأحمر الفلسطيني سلم ما نسبته 79% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشئون الاجتماعية، وحوالي 16% للأونروا ومؤسسات أخرى، لكن بالنسبة إلى المساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوال 72.5% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و4% للأونروا، وحوالي 18% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.