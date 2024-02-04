توقعات: بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا

توقعت العديد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية ليل السبت فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية الرئاسية عن الحزب الديمقراطي في ولاية ساوث كارولينا لعام 2024.

وتعتبر هذه هي أول انتخابات تمهيدية رسمية للحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية هذا العام، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" ومنصات إعلامية أخرى، وذلك بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع.

ويأتي فوز بايدن السهل بعد دعمه لقرار غير مسبوق اتخذته اللجنة الوطنية الديمقراطية بتفضيل ولاية ساوث كارولينا، باعتبارها ولاية التصويت الأولية، على نيو هامبشاير في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وأعاد بايدن إحياء حملته الرئاسية لعام 2020 بعد أداء قوي في الانتخابات التمهيدية في ولاية ساوث كارولينا، حيث يلعب الناخبون الأمريكيون من أصل أفريقي دورا كبيرا في السياسة الديمقراطية.

ووضعه هذا الفوز على الطريق نحو ترشيح الحزب الديمقراطي من أجل خوض انتخابات اعادة الترشح للبيت الأبيض.