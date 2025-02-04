البابا تواضروس الثاني: الكنيسة تلعب دورا في برامج الرعاية وقت الأزمات الاقتصادية

تحدث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن دور الكنيسة في برامج الرعاية وقت الأزمات الاقتصادية.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، عُرضت مساء الاثنين، إن أي مجتمع تكون به نسبة فقر، موضحًا أن هذه النسبة تزيد مع وجود أزمة اقتصادية، وتقل في حال عدم وجود أزمة.

وأضاف أن الكنيسة تلعب دورًا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بجانب الجهود التي تبذلها الدولة، والتي وصفها بأنها أكثر من رائعة.

وضرب أمثلة على ذلك ببرنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن مثل هذه البرامج سدَّت احتياجات الكثيرين.

وفيما أوضح أن مجهود الكنيسة محدودة، لكنه أشار إلى أنها تساعد في بعض القرى البعيدة وتدعم بعض الأسرى المحتاجة.

ولفت إلى أن الكنيسة تقدم دعمًا لبعض الأسر في مجال التعليم بسبب نفقاتها المرتفعة، وكذلك الأمر فيما يخص العلاج، حيث تلعب الكنيسة أدوارًا منظمة في هذا الصدد.

