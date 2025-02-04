بايرن ميونخ يعلن تمديد عقد ألفونسو ديفيز حتى 2030

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز حتى يونيو 2030.

وكشف بايرن ميونخ عن تجديد عقد ديفيز من خلال أغنية راب بعنوان "سأبقى هنا حتى 2030".

جدير بالذكر أن عقد ألفونسو ديفيز، البالغ من العمر 24 عاما والذي انضم إلى بايرن قادما من فانكوفر الكندي في يناير 2019.كان مقررا لها أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي فريق والانتقال إليه في الصيف القادم مجانا.

وفي أول تعليق له عقب تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ، قال ديفيز : "أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي في هذا النادي العظيم، جئت إلى نادي بايرن ميونخ عندما كان عمري 18 عامًا وأردت فقط أن أتعلم قدر الإمكان كل يوم لأصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزي. والآن أتطلع إلى خمس سنوات أخرى معًا، لقد حققت الكثير هنا بالفعل، ولكن هناك المزيد في المستقبل".

شارك ألفونسو ديفيز في 220 مباراة رسمية مع بايرن، وسجل 12 هدفًا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

وفاز ألفونسو ديفيز بالدوري الألماني خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ألمانيا مرتين وثلاثة كأس السوبر الألماني.