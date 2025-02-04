مسيرة إسرائيلية تلقي قنابل صوتية لمنع انتشال جثامين بجنوب لبنان

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على قنابل صوتية بالقرب من عناصر الهيئة الصحية الاسلامية، في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان لمنعهم من انتشال جثامين في البلدة.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية،حاول عناصر "الهيئة" حاولوا لمرتين سحب الجثامين، إلا أن المسيرة الإسرائيلية حالت دون إتمام العملية، من خلال إلقاء القنابل، ولم يصب أحد باذى.

ونفّذت عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم عملية نسف كبيرة لمعمل لتكرير مياه الصرف الصحي في سهل مرجعيون باتجاه بلدة كفركلا على الحدود الجنوبية.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القوات الإسرائيلية تعمل منذ الصباح الباكر على تجريف الأشجار والأراضي الزراعية وإحراق بعض المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية في جنوب لبنان.

يذكر أنه كان أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 شباط الحالي. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.