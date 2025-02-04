أردوغان يستقبل أحمد الشرع في المجمع الرئاسي بأنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث يجري اللقاء بعيدًا عن وسائل الإعلام، بحسب صحيفة يني شفق التركية.

وفي سياق متصل، التقت السيدة الأولى بتركيا أمينة أردوغان، مع زوجة الشرع، لطيفة الدروبي.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع الثنائي مأدبة عمل تجمع وفدي البلدين، يليها عقد مؤتمر صحفي مشترك بين أردوغان والشرع.

وأعلنت الرئاسة التركية، أمس، أن الشرع سيزور أنقرة بدعوة من إردوغان، لمناقشة آخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى الإجراءات المشتركة المحتملة لدفع اقتصاد البلاد وتحقيق الاستقرار والأمن الدائمين.