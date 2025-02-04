مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على مدينة إيزيوم الأوكرانية

قتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مدينة إيزيوم بشرق أوكرانيا، حسبما قال السلطات اليوم الثلاثاء.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تليجرام "تم تدمير جزء من قاعة البلدية المحلية في هذه الضربة"، مشيرا إلى أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الوحشية.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف على تيليجرام أيضا إن نحو 30 شخصا آخرين أصيبوا في الضربة التي استهدفت وسط مدينة إيزيوم، مضيفا أنه تم نقلهم بعضهم إلى المستشفى.

وقال إن صاروخا باليستيا أصاب مبنى إداريا كما ألحق أضرارا بمبنى آخر، كما تعرض مبنى سكني آخر يتألف من خمسة طوابق لأضرار، مضيفا أنه لا يزال يعتقد أن المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وقد احتلت القوات الروسية إيزيوم في الفترة بين أبريل وحتى أوائل سبتمبر 2022 وتضررت المدينة بشدة جراء القتال.

من جهة أخرى، قالت سلطات الاحتلال الروسي إن ستة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، أصيبوا في هجوم شنته مسيرة أوكرانية على الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة زابوريجيا.

وقد تم إطلاق النار على حافلة مدرسية في منطقة فاسيليفكا، بالقرب من خط الجبهة، حسبما قال يفجيني باليتسكي، الحاكم الذي عينته موسكو في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 37 من أصل 65 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 65 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وعدة طرازات أخرى، تم إطلاقها من عدة مناطق، من بينها أوريول، وكورسك، وبريانسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت القوات الأوكرانية 37 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق بولتافا وسومي وكييف وتشرنيهيف وتشيركاسي."

وأفادت تقارير بوقوع أضرار في منطقتي سومي وتشيركاسي نتيجة للهجوم المعادي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

من جهة أخرى، قالت هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية إن قوات كوريا الشمالية التي تم نشرها لدعم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، اختفت على ما يبدو من جبهة القتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة بين الدولتين منذ منتصف يناير / كانون الثاني الماضي.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة كشفت عن معلومات استخباراتية ، أكدت تقريرا نشرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين، أفاد بأنه تم سحب جنود كوريا الشمالية الذين قاتلوا إلى جانب القوات الروسية في المعارك ضد أوكرانيا من الخطوط الأمامية في منتصف يناير الماضي، وذلك بسبب تكبدهم لخسائر فادحة.

يشار إلى أن هناك تقديرات أكدت إرسال كوريا الشمالية نحو 11 ألف جندي لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. ويعتقد أن 300 من بين هؤلاء الجنود لقوا حتفهم وأصيب نحو 2700 آخرين، حسبما أبلغت هيئة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أعضاء البرلمان.