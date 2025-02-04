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كشف سيرهات ألتينسي، وكيل أعمال كونراد ميشالاك، لاعب أحد السعودي المعار إلى نادي الزمالك، أن اللاعب ما يزال على ذمة القلعة البيضاء ولم يتم قطع إعارته.

قال سيرهات ألتينسي عبر قناة «المحور»:" الزمالك ما زال يماطل في منح ميشالاك مستحقاته المالية".

أضاف:" ميشالاك مستمر مع الزمالك لحين حصوله على مستحقاته المالية كاملة".

أوضح:" العقد الثلاثي الموقع بين ميشالاك وأحد والزمالك يمنع الزمالك من قطع الإعارة دون موافقة ميشالاك".

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك قطع إعارة ميشالاك في ظل عدم القناعة بمستواه الفني، ومحاولة ضم عنصر أجنبي جديد لتدعيم الهجوم قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.