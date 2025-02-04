 وكيل ميشالاك: الزمالك يماطل..ولا يملك فسخ الإعارة دون موافقتنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2025 1:12 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وكيل ميشالاك: الزمالك يماطل..ولا يملك فسخ الإعارة دون موافقتنا

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 12:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 12:16 ص

كشف سيرهات ألتينسي، وكيل أعمال كونراد ميشالاك، لاعب أحد السعودي المعار إلى نادي الزمالك، أن اللاعب ما يزال على ذمة القلعة البيضاء ولم يتم قطع إعارته.

قال سيرهات ألتينسي عبر قناة «المحور»:" الزمالك ما زال يماطل في منح ميشالاك مستحقاته المالية".

أضاف:" ميشالاك مستمر مع الزمالك لحين حصوله على مستحقاته المالية كاملة".

أوضح:" العقد الثلاثي الموقع بين ميشالاك وأحد والزمالك يمنع الزمالك من قطع الإعارة دون موافقة ميشالاك".

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك قطع إعارة ميشالاك في ظل عدم القناعة بمستواه الفني، ومحاولة ضم عنصر أجنبي جديد لتدعيم الهجوم قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.


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