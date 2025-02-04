 رئيسا وزراء بريطانيا والدنمارك يلتقيان في لندن وسط التوتر بشأن جرينلاند - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2025 4:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

رئيسا وزراء بريطانيا والدنمارك يلتقيان في لندن وسط التوتر بشأن جرينلاند

لندن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 4:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 فبراير 2025 - 4:02 م

يستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، نظيرته الدنماركية مته فريدريكسن، على عشاء عمل في لندن مساء اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن من المتوقع أن يناقش ستارمر وفريدريكسن قضايا تتعلق بالأمن الأوروبي، والهجرة.

ويأتي اللقاء، وسط الخلاف الدبلوماسي بين الدنمارك والولايات المتحدة؛ بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يريد السيطرة على جرينلاند.

وأكدت فريدريكسن، أن المنطقة الدنماركية ذاتية الحكم الذاتي ليست للبيع، ولكن الرئيس الأمريكي أعرب أكثر من مرة عن اهتمامه بالسيطرة عليها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك