منتدى العلماء الشباب في دبي يناقش تعزيز ابتكارات الجيل القادم والحوار العلمي المفتوح

شهدت فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للعلماء في دبي، جلسة لـ"منتدى العلماء الشباب"، أدارها آدم ريس، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2011، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وضم المنتدى أكثر من 12 عالمًا شابًا بارزًا من جميع أنحاء العالم، يُمثلون مجالات بحثية متطورة تشمل الفيزياء والمواد المتطورة والطب والذكاء الاصطناعي.

ومن خلال التبادل الأكاديمي رفيع المستوى، منح المنتدى زخماً جديداً وحيوية شبابية على مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي العالمي.

وقدم جوليان باريير، الحائز على جائزة الجمعية الأمريكية للفيزياء للطلاب المتميزين لعام 2022، بحثه حول الجرافين، وهو شكل من أشكال الكربون له خصائص فيزيائية مذهلة، مشيرًا إلى تكامل التوصيل الفائق و"تأثير هول الكمي" باعتبارهما حدودًا رئيسية في فيزياء المواد المُكثفة.

وأوضح باريير أن قنوات الجرافين أحادية البعد توفر منصة مثالية لهذا التكامل. وتمكن فريقه من ملاحظة ظواهر النقل الكمي ذات الصلة في ظل ظروف درجات حرارة شديدة الانخفاض، ما يفتح آفاقًا واعدة لتطوير أجهزة كمومية (تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم) منخفضة الطاقة.

فيما ركز روي وانج، الذي اختارته مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"، التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ضمن قائمة "مبتكرين تحت سن 35" لعام 2022، على تقنيات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية الفضائية القائمة على مواد البيروفسكيت، وهو مواد شبه موصلة.