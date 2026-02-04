الاحتلال يلغي تنسيق سفر الجرحى عبر معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم اليوم الأربعاء، بإلغاء تنسيق سفر المرضى والجرحى عبر معبر رفح اليوم.

ويأتي إلغاء تنسيق سفر المرضى، بعد يومين من إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطيني، ضمن القيود الإسرائيلية المستمرة على حركة المرضى والمسافرين والمرافقين.

وأضاف النمس، في تصريح صحفي، نقلته وكالة «قدس برس»، أن مكتب منظمة الصحة العالمية أبلغهم بإلغاء تنفيذ سفر المرضى والجرحى، رغم استكمال جميع الإجراءات وتجهيزهم في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما شكل مفاجأة للجهات المعنية والمرضى.

وأضاف أن المعبر، ومنذ إعادة افتتاحه أول أمس الإثنين، شهد مغادرة 50 مريضا ومصابا فقط، بمن فيهم مرافقيهم؛ حيث غادر في اليوم الأول 7 مرضى مع مرافقيهم، وفي اليوم الثاني 16 آخرون مع مرافقيهم.

وأشار النمس، إلى أن هذا الإلغاء يأتي في سياق المماطلة وفرض العراقيل من قبل الاحتلال على سفر المرضى، رغم الحاجة الملحة للعلاج خارج القطاع، لافتا إلى أن نحو 18 ألفًا و500 مريض وجريح بحاجة إلى تلقي العلاج في الخارج.

ووفق معطيات رسمية، استشهد منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار 526 فلسطينيًا وأصيب 1447 آخرون نتيجة خروقات الاحتلال اليومية للاتفاق.

وفتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني يوم الأحد الماضي، بعد إغلاق دام نحو 20 شهرًا، مشترطة «خضوع المسافرين والعائدين لفحص أمني إسرائيلي».

وأشارت إلى أن «العودة إلى القطاع ستقتصر على الأشخاص الذين غادروه خلال فترة الحرب، ما يعني أن المعبر لن يكون مفتوحًا أمام جميع الفئات».

يذكر أن الاحتلال أغلق معبر رفح بشكل كامل في 7 مايو 2024، بالتزامن مع اجتياح كامل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.