تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بتوفير مبلغ 6ر1 مليار جنيه استرليني (1ر2 مليار دولار) لدعم المناطق الأكثر فقرا في المملكة المتحدة، وذلك في وقت تعزز فيه جهودها لإنجاح خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين فقد قوبل "التمويل الأقوى للبلدات" بهجوم فور إعلانه، واعتبره معارضون محاولة من رئيسة الوزراء "لشراء" دعم السياسيين المعارضين لها قبل تصويت مجلس العموم على خطتها التي لا تحظى بشعبية بشأن الانسحاب.

وقالت ماي، في بيان صدر عن مكتبها :"منذ فترة طويلة جدا في بلادنا لا يتم توزيع الثروات بصورة عادلة".

وأضافت أن "المجتمعات في أنحاء بلادنا صوتت للخروج من الاتحاد الأوروبي كتعبير عن رغبتها في رؤية تغيير ... ومن ثم يتعين أن يكون هناك تغيير للأفضل".

إلا أن خصومها يرون أنها فقط تقدم "حلوى للتودد" لنواب حزب العمال بالبرلمان في الدوائر الانتخابية التي صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 .

ونقلت "بلومبرج" عن آنا سوبري، التي انشقت عن حزب المحافظين بزعامة ماي في فبراير لتنضم لمجموعة النواب المستقلين الجديدة، :"الاستثمار في المهارات والتدريب يكون دائما محل ترحيب، إلا أننا نريد الذهاب لما هو وراء هذا التمويل لنرى السبب الحقيقي له ... محاولة يائسة لشراء الأصوات".

تجدر الإشارة إلى أنه مع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمقرر بعد 25 يوما، لا تزال ماي تكافح من أجل التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة البرلمان البريطاني، وذلك بعدما رفض بصورة كاسحة في يناير خطتها الأصلية التي كانت توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي.