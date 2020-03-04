 الحوثيون يمنعون فريقا أمميا من دخول الحديدة غربي اليمن - بوابة الشروق
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الحوثيون يمنعون فريقا أمميا من دخول الحديدة غربي اليمن

مقتل 26 من المتمردين الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء
مقتل 26 من المتمردين الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرق صنعاء
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 4 مارس 2020 - 7:52 م | آخر تحديث : الأربعاء 4 مارس 2020 - 7:52 م

منعت الميليشيا الحوثية، اليوم الأربعاء، فريقا أمميا من الدخول إلى مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال عضو فريق الحكومة اليمنية في "لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة" العميد صادق دويد - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن الميليشيات "ترفض دخول الفريق الأممي إلى المدينة حتى يظل بقية المدنيين في المدينة رهائن ودروعاً بشرية"، لافتا إلى أنها تخشى من نقل الأمم المتحدة لهؤلاء المدنيين إلى مناطق آمنة.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تحتجز عدداً من الأسر في مدينة الدريهمي وتتخذهم دروعا بشرية، ووسيلة لاستجلاب مساعدات إغاثية أممية تنهب معظمها، رافضةً السماح لفرق تابعة للأمم المتحدة بزيارة تلك الأسر للاطلاع على أوضاعها الإنسانية ولنقل الراغبين منها إلى مناطق آمنة، بحسب اتهامات القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني.


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