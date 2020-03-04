«نتفليكس» تستعرض قوتها فى مارس بمجموعة قوية من الأفلام والمسلسلات

مخاوف كورونا جعلتها الملجأ الأكثر أمانا للترفيه.. والقائمة تضم «النخبة» و«رسالة إلى الملك» و«المحافظ»

أصدرت شبكة «نتفليكس» خاصية جديدة تسمح للمشتركين بالاطلاع على قائمة الأفلام والمسلسلات العشرة الأكثر شعبية فى كل بلد، وذلك بعد عروضها فى شهر فبراير، التى بدت فقيرة نسبيا بالنسبة للإصدارات الأخرى للشبكة، وخططت الشبكة الشهيرة لكى تجعل شهر مارس شهرا غنيا بالإصدارات الجديدة.

ومن جانبها تحاول شبكة «نتفليكس» دائما تطوير جودة خدمتها والحفاظ على مكانتها، وتسعى لمنافسة الشبكات الأخرى مثل «ديزنى» و«أبل» و«HBO»؛ لتتربع وحدها على عرش خدمات البث الإلكترونى والترفيهى عبر الإنترنت.

وخاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا (COVIDــ19)، الذى جعلها أكثر الشركات استفادة، وفقا لمحللى الصناعة على موقع «نيويورك بوست»؛ نظرا لأنها الملجأ الترفيهى الوحيد فى المناطق المطبق عليها الحظر الصحى ولأولئك الذين يخافون الذهاب إلى دور العرض السينمائى بعد انتشار المرض؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسهما بنسبة 0.8%.

وفى السطور التالية نستعرض أبرز الأفلام والمسلسلات ضمن خريطة برامج «نتفليكس» لشهر مارس:

*فيلم «Spenser Confidential»

يعرض فى السادس من مارس، وهو فيلم الإثارة والجريمة الذى يقوم ببطولته النجم الأمريكى «مارك والبيرج»، وتدور أحداثه حول شرطى مفصول وسجين سابق يدعى «سبنسر»، يسعى إلى تحقيق العدالة والقصاص فى جريمة قتل شرطى داخل «بوسطن»، ويحصل على مساعدة من مدربه القديم للملاكمة، ثم يبدأ جمع فريق من أصدقائه وزملائه؛ لكى يساعدوه فى تقديم الجناة للعدالة.

قصة الفيلم مستوحاة من مجموعة من روايات الغموض التى تحمل عنوان «سبنسر» للكاتب «روبرت بى. باركر»، وهو من إخراج «بيتر بيرج»، الذى يعد هذا هو التعاون السينمائى الخامس بينه وبين النجم مارك والبيرج؛ حيث كانت بدايتهما معا فى فيلم «Deepwater Horizon»، ويشارك فى البطولة كل من آلان أركين، كاسى فينتورا، بوكيم وودبين، ومارك مارون، وبوست مالون، وكولين كامب.

*مسلسل «المحافظ»

يبدأ عرض الموسم الثالث من المسلسل الدرامى التركى «المحافظ ــ The Protector» فى 6 مارس، وهو أول مسلسل تركى من إنتاج الشبكة العالمية «نتفليكس»؛ حيث حققت مواسمه السابقة شهرة واسعة ونجاحا كبيرا، وتروى أحداثه قصة مدينة إسطنبولية تواجه الاحتلال من قبل قوى الشر التى أصبحت تستحوذ على البلاد وتسعى لتدميرها، ولكن يظهر أمل واحد ورجل واحد، يطلق عليه «هاكان» المحافظ، الذى يستطيع إنقاذ الوطن من القوى المسيطرة عليه.

المسلسل بطولة النجم شاتاى أولسوى، الذى يعود فى هذا الموسم بعد أن حقق شهرة واسعة، نظرا للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها، ويشاركه فى البطولة كل من وآيتشا آيشين، توران وهازار إيرجوتشلو، وأوكان يالابيك، ومهميت كورتولوش، ويوردار أوكور، وبورتشين ترزى أوغلو.

*الموسم الثانى من مسلسل «Ugly Delicious»

المسلسل الوثائقى، الحائز على نسبة 100 % لموقع التقييمات الشهير «Rotten Tomatoes»، وتدور قصته حول الشيف «ديفيد تشانج»، الحائز على جائزة «جيمس بيرد» (أهم جوائز التميز فى الطهى بالولايات المتحدة الأمريكية)، الذى يسافر إلى جميع أنحاء العالم مع الكتاب والطهاة والناشطين والفنانين، الذين يستخدمون الطعام كوسيلة لكسر الحواجز الثقافية ومعالجة المفاهيم الخاطئة، ويستعد لمغامرته الأكبر على الإطلاق وهى أن يكون أبا.

الفيلم من بطولة ديفيد تشانج وبيتر ميهان، ومن المقرر عرضه فى السادس من مارس.

*مسلسل «النخبة»

مسلسل الدراما الإسبانى الشهير «النخبة ــ Elite»، الذى يبدأ عرض موسمه الثالث فى 13 مارس، وتدور أحداثه حول ثلاثة من الطلاب المراهقين يلتحقون بمدرسة «Las Encinas» فى إسبانيا، بعد أن دمر الزلزال منازلهم، وتتسبب المواجهة بينهم وبين الطلاب الأثرياء فى وقوع جريمة قتل، وتحدث أثرا أكبر مما يتوقعون.

ويشارك فى البطولة كل من دانا باولا، إتسان اسكاميلا، ميجيل بيرناردو، ألفارو ريكو، آرون بايبر

مينا الحمانى، إستر إكسبوسيتو، عمر أيوشو، خورخى لوبيز، كلوديا سالاس وغيرهم.

*«رسالة إلى الملك»

ينطلق عرض الموسم الأول من المسلسل الخيالى «رسالة إلى الملك ــ The Letter for the King» فى 20 مارس، وهو مسلسل تصنيفه عائلى، وتدور قصته حول الفارس «تيورى»، البالغ من العمر 16 عاما، الذى يجد نفسه مسئولا عن مملكة بأكملها، ويذهب فى مهمة محفوفة بالمخاطر؛ لإيصال رسالة سرية إلى الملك الذى يعيش عبر الجبال العظمى.

أحداث المسلسل مقتبسة من كتاب «How to Train Your Dragon» للمؤلف «تونك دراجت»؛ حيث أعاد كتابته المؤلف «ويل ديفيس»، وهو بطولة كل من أمير ويلسون الذى يلعب دور الفارس «تيورى»، ديفيد وينهام، وأميد جليلى، وبيتر فرديناندو، وروبى سيركيس، نثنائيل صالح، ثادية جراهام، إسلام بوعكاز، جاك بارتون، جونا ليس.

*مخيم أصحاب الهمم

يعرض الفيلم الوثائقى «مخيم أصحاب الهمم ــ Crip Camp: A Disability Revolution»، فى 25 من مارس، وتبدأ أحداثه، على طريق «وودستوك»؛ حيث تندلع ثورة فى معسكر صيفى للمراهقين من ذوى الاحتياجات الخاصة؛ تؤدى إلى تغيير مجرى حياتهم نحو مزيد من المساواة.

الفيلم الوثائقى من إخراج نيكول نيونهام وجيم ليبرشت، ومن إنتاج شركة «Obamas» المملوكة لرئيسها التنفيذى باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما؛ حيث سبق لهما أن وقعا على صفقة مع نتفليكس لإصدار سبعة أفلام من بينها «American Factory»، الذى فاز بجائزة أوسكار 2020 كأفضل فيلم وثائقى.