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ارتفاع معدل التضخم في هولندا إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهرا

د ب أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 11:36 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 11:36 ص

أظهرت بيانات نشرها المكتب المركزي للإحصاء في هولندا الصادرة اليوم الخميس ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين في البلاد خلال شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهرا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8. 1% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقابل ارتفاعه بنسبة 6. 1% في الشهر السابق عليه .

كانت آخر مرة وصل فيها معدل التضخم إلى هذا المستوى في يناير من العام الماضي.

وبلغ معدل التضخم الشهري في هولندا، وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي، 9. 1% سنويا في فبراير الماضي، مقابل 6. 1% خلال الشهر السابق عليه.

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