 الأمير فيليب يخضع لجراحة ناجحة في القلب - بوابة الشروق
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الأمير فيليب يخضع لجراحة ناجحة في القلب

د ب أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 1:14 م

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، قد خضع "لجراحة ناجحة" جراء مشكلة في القلب.

وقال ناطق باسم الأمير فيليب، دوق أدنبرة، اليوم، إن العملية الجراحية أجريت أمس الأربعاء وكانت ناجحة.

ولم يتم الإعلان بعد عن نوع الجراحة التي خضع لها الأمير البالغ من العمر 99 عاما.

وجاء في بيان لقصر باكنجهام: "سوف يبقى سموه الملكي في المستشفى عدة أيام لتلقي العلاج، وللراحة والتعافي".

ودخل الأمير فيليب مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن يوم 16 فبراير للعلاج من عدوى.

ثم انتقل إلى مستشفى جديد في لندن، "سانت بارتولوميوز هوسبيتال"، يوم الاثنين الماضي حيث أجرى فحوصات وتم وضعه تحت الملاحظة بسبب مرض في القلب، موجود من قبل.


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