كوريا الجنوبية تطلق هيئة استشارية لتعزيز صادرات محطات الطاقة النووية

أطلقت كوريا الجنوبية هيئة استشارية جديدة؛ لتعزيز صادراتها من محطات الطاقة النووية، والتي تعززت بعد اختراقها الناجح للسوق الشرق أوسطية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ اليوم الخميس، أن الهيئة الاستشارية تضم أساتذة وخبراء في الصناعة، وستساعد الهيئة كوريا على وضع استراتيجيات لتعزيز الطاقة النووية كمحرك جديد للصادرات، وذلك وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

أضافت الوكالة أن البلاد أطلقت موقعا إلكترونيا جديدا (www.k-next.kr) ليتمكن الشركاء الأجانب من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموردين الكوريين والشركات ذات الصلة، كما سيقدم موقع منفصل معلومات شاملة عن المشاريع الخارجية إلى الشركات المحلية.

وأشارت إلى أن (سول) تخطط لمواصلة التوغل بشكل أعمق في السوق الخارجية على الرغم من أنها تسعى إلى تحجيم الاعتماد على الطاقة النووية والوقود الأحفوري والاستعانة بمصادر طاقة صديقة للبيئة بالداخل، حيث فاز ائتلاف بقيادة كوريا الجنوبية بعقد بقيمة 20 مليار دولار لبناء 4 مفاعلات نووية في منطقة البركة الواقعة على بعد 270 كيلومترا غرب أبو ظبي، في أول عملية تصدير لتكنولوجيا الطاقة الذرية المحلية، واكتمل بناء المفاعل الأول في عام 2018 وبدأت تشغيله العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، تخطط كوريا لتقليل عدد محطات الطاقة النووية المحلية إلى 17 محطة بحلول عام 2034 من العدد الحالي وهو 24 محطة.

تجدر الإشارة إلى أن ربع الطاقة داخل البلاد تُولد بالاعتماد على الطاقة النووية.

أ ع ص/ت م ش/ع م م