التحقيق مع متهم بالتعدي على فتاة في الشارع بمنتزة الإسكندرية

تباشر نيابة أول المنتزة في الإسكندرية، التحقيق، مع شخص، متهم بالتحرش اللفظي، بفتاة، حال سيرها في الطريق العام، مما دفعها إلى التعدي عليه لفظيًا، فتطاول عليها بالضرب، وأحدث بها إصابات في أماكن متفرقة من الجسد.

ويأتي ذلك، في أعقاب رصد الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، تداول منشورًا وصورًا على إحدى صفحات فيسبوك، بعنوان "واقعة اعتداء وتحرش لفتاة في المنتزه.. تتحول إلى ثورة غضب".

وبتتبع مصدر الفيديو، تم التوصل إلى الفتاة، ومحل إقامتها نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبالاستماع لأقوالها اتهمت بدورها الشاب بالتعدي عليها، فوجه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، بضبطه.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه، وباقتياده إلي قسم شرطة أول المنتزه، ومواجهته في محضر الضبط الأولي، أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.