صحيفة سعودية: هجمات الحوثي على أراضينا جرائم ضد الإنسانية

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن هجمات ميلشيات الحوثيين المستمرة على الأراضي السعودية "جرائم ضد الإنسانية" بحسب أحكام القانون الدولي.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الخميس، والتي جاءت تحت عنوان "المجتمع الدولي ومواجهة الإرهاب الحوثي"- أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات التي تحرّض إيران وكلاءها الحوثيين على ارتكابها، ومن شأن هذه التصرفات العابثة أن تعقّد التوصل إلى مقاربات يمكن أن تفضي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية".. مؤكدة أن ذلك يزيد من مضاعفات الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني ، خصوصا ما يحدث في مأرب.

وأضافت (عكاظ) "أن السعودية بذلت جهوداً كبيرة لا يمكن نكرانها لتشجيع الحل السياسي في اليمن، لكن ها هو العالم كله يرى كيف يئد الحوثيون فرص السلام، ويتحدون الإرادة الدولية، ويتوعدون علناً بإطالة أمد الحرب".. داعية المجتمع الدولي أن يسارع للتحرك سريعاً وبشكل حازم لوضع حد لهذا التهديد للأمن الإقليمي والعالمي، باستهداف مليشيا الحوثي والدولة الإرهابية التي تسلّحها وتمولها وتحرضها.