أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، حاجتها إلى 205 ملايين دولار؛ لتقديم المساعدة المنقذة للحياة والحماية لأكثر من 6ر1 مليون نازح؛ بسبب الصراع في شمال إثيوبيا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو -في مؤتمر صحفي فى جنيف، اليوم الجمعة- إن أكثر من مليوني إثيوبي فروا بحثا عن الأمان داخل البلاد، وحوالي 60 ألفا عبر الحدود إلى السودان، في الوقت الذي تعرضت فيه العديد من المخيمات والمستوطنات التي تستضيف لاجئين إريتريين للهجوم أو التدمير؛ مما أدى الى نزوح عشرات الآلاف داخل إثيوبيا.

وأشارت إلى أن الأموال ستسهم في مساعدة ما لايقل عن 60 ألف أسرة نازحة داخليا بالمأوى ومواد الإغاثة في حالات الطوارئ، إضافة إلى إنشاء مكاتب حماية إضافية لتحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحالة الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الخدمات ودعم إعادة دمج 75 ألف أسرة نازحة ترغب في العودة إلى منازلهم.

ونوهت المتحدثة إلى أن المفوضية ستوفر في شرق السودان الحماية الضرورية والمساعدة للاجئين الإثيوبيين؛ بما في ذلك بناء ملاجئ أكثر ديمومة وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم، كما سيتم توسيع نطاق الأنشطة الرامية إلى منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستجابة له وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحة العقلية.