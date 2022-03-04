قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالامم المتحدة، إن ملايين الأشخاص بأوكرانيا بحاجة وبشكل عاجل إلى ممر ـ آمن والمساعدة الإنسانية والحماية المنقذة للحياة .

وأشار المتحدث - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة إلى أن السكان مرعوبون من اعمال العنف التى تدور حولهم فى جميع انحاء البلاد .

وأوضح أن الأمم المتحدة تتطلع إلى كلا الجانبين الأطراف فى النزاع لضمان تنظيم الممر بطريقة تسمح بسلامة وكرامة وحماية المدنيين مؤكدا أن المنظمات الإنسانية على استعداد للعمل مع الأطراف لحماية ورعاية المدنيين سواء اختاروا البقاء أو مغادرة المناطق المعنية وشدد على أهمية أن تتمتع المنظمات الإنسانية بوصول آمن ودون عوائق إلى هذه المناطق .

ونوه ليركا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تعرض العديد من المدن لقصف لا هوادة فيه تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية الحيوية وكذلك فى زيادة تقييد الوصول الى الخدمات الحيوية.

وأوضح أن الامدادات الأساسية بما في ذلك الغذاء والأدوية ومستلزمات النظافة الأساسية نادرة بشكل متزايد في المناطق الأكثر تضررا مضيفا بان تضاؤل الاحتياطيات النقدية وأجهزة الصراف الآلي الفارغة وخدمات تحويل الأموال المعلقة أدى إلى الحد بشكل كبير من قدرة الاشخاص على شراء السلع الأساسية .