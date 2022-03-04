وزير الخارجية الروسي ونظيره السعودي يبحثان الأوضاع في أوكرانيا

أطلع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، أن سيرجي لافروف، أطلع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بالتفصيل على تطورات الأوضاع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الجارية هناك"، معربا عن نهج بلاده الراسخ بشأن إمكانية إجراء المفاوضات مع السلطات الأوكرانية.

وأضاف البيان: "أن وزير الخارجية الروسي أكد خلال الاتصال الهاتفي على أن أولوية روسيا هي حل مهام نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا وضمان سلامة السكان المدنيين".