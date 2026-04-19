إسرائيل تعلن مقتل عسكري وإصابة 9 بانفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مقتل عسكري وإصابة 9 آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي لبنان.

وهذا هو ثاني عسكري تعلن إسرائيل مقتله، خلال 24 ساعة، جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان، إن "الرقيب أول احتياط ليدور بورات (31 عاما) قتل بعد أن دهست مركبة هندسة إسرائيلية عبوة ناسفة في منطقة جنوبي لبنان".

وأضاف أن 9 عسكريين إسرائيليين كانوا متمركزين في الموقع أصيبوا، أحدهم جراحه خطيرة جراء الحادث نفسه، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط وإصابة 3 جراء انفجار عبوة ناسفة أخرى الجمعة، جنوبي لبنان.

وحول هذا الحادث، قالت هيئة البث الرسمية، إن "قوة من المظليين من الكتيبة 7056 الاحتياطية كانت تُفتش مبنى في إحدى القرى، وأثناء التفتيش، انفجرت عبوة ناسفة".

وأضافت أن "الجيش يرجح أن العبوة زُرعت في المبنى قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (...) ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ منتصف ليلة الخميس/الجمعة، ولمدة 10 أيام، قابلة للتجديد، بعد إعلانه من جانب الرئيس الأمريكي ترامب.

وخلال 45 يوما من العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس الماضي، استشهد أكثر من 2294 شخصا وأُصيب 7 آلاف و544 آخرون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

فيما قتل 16 عسكريا إسرائيليا وأصيب أكثر من 450 آخرين، منذ اندلاع المعارك في جنوب لبنان، في 2 مارس المنصرم، بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي.​​​​​​​



