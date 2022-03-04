مدينة سمالوط تستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة تعديات الأراضي

عقد أحمد راشد مهدي رئيس مركز ومدينة سمالوط، اجتماعا تنسيقيا موسعا؛ لبحث الاستعدادات الخاصة، لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ١٩ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي ستبدأ خلال الفترة من 6 مارس حتى 26 مارس الجاري، بجميع القرى التابعة للمركز وبمختلف جهات الولاية.

وصرح رئيس مركز سمالوط، بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس المركز، أن مركز ومدينة سمالوط مستمر في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد، وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات، موضحا عليها أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.