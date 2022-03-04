بن زايد يؤكد لـ زيلينسكي أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم

بحث محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عددا من القضايا الإقليمية والدولية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) مساء اليوم الجمعة.

جاء الاتصال الهاتفي في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها ولي عهد أبو ظبي مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية.

وأطلع بن زايد زيلينسكي على آخر التطورات الجارية حاليا، مؤكداً أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم .

وأشار بن زايد إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.

وأكد بن زايد "ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي".

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.