تشافي يكشف الحالة الطبية لمصابي برشلونة

كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، موعد عودة المصابين لقائمة الفريق مرة أخرى.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام فريق فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا: «عودة المصابين تعتمد على شعورهم، ولا يوجد موعد محدد».

وأضاف: «نحن لا نحب أن نكون الأقل استحواذاً بالملعب، هدفنا دائماً هو أخذ زمام الأمور والهجوم لكن أيضاً يجب إبراز العمل الدفاعي وإتقان اللعب بدون كرة».

وتابع: «برشلونة أصعب نادي في العالم، تفوز 1-0 في البرنابيو والبعض لا يقتنع، في برشلونة عليك أن تفوز وتقنع باستحواذ 70٪».

وأوضح: «أفترض أنني سأكون في مكان أعلى حيث يمكنني رؤية المباراة والمساحات بشكل أفضل، عدم وجودي مع الفريق لا يغير أي شيء، الشيء الوحيد المختلف هو أنني لن أستطيع أن أكون على مقاعد البدلاء».

وواصل: «لم يكن لدينا وقتا للتدرب، تدربنا على الاستراتيجية والضغط العالي، لم نكن جيدين مع الكرة وعلينا التطور، لكن بدون كرة كنا استثنائيين».

وأشار: «نحن سعداء بالفوز في ملعب صعب للغاية مثل البرنابيو، لكن صحيح أنني كنت أكثر سعادة بالفوز في كأس السوبر، حيث كان بإمكاننا أن نكون أبطالاً».

وأتم: «لدينا مباراة هامة أمام فالنسيا، ولدينا بطولتان ننافس عليهما، ونتوقع منافساً نعتقد أننا سيحاول الهيمنة على المباراة، أعتقد أنهم انتصروا في العمل الدفاعي، سنحاول تسجيل أهداف أكثر مما كان عليه الحال في مباراة ألميريا».

ويتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 59 نقطة، جمعهم خلال 23 لقاء، حيث فاز في 19، وتعادل في مبارتين، وخسر في مثلهم.

وتفوق برشلونة على منافسه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الأخيرة، بهدف نظيف سجله إيدير ميلتاو مدافع الميرنجي (هدف ذاتي)، في نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي أقيمت على سنتياجو بيرنابيو، معقل الريال.