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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة، لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، والتي ستقام على ستاد السلام مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، نظيره القطن الكاميروني على ملعب السلام، في المباراة التي ستنطلق عند السادسة مساءًا، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

فيما يمثل القطن في مواجهة اليوم كل من:

جادن اللمبتنان في حراسة المرمى

الدفاع: جوني علي، فرانك باهو، مالون جونيور، باشينت واسو

خط الوسط: إبراهيم أبا، ماكجريجور فيرالوه، بوبكر دايرو

الهجوم: كوكولو، إريك مورسو، كابيا.