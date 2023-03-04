شويجو يتفقد أحد التشكيلات العسكرية الروسية على خط الجبهة

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مركز قيادة أحد تشكيلات مجموعة "فوستوك" شرق أوكرانيا في منطقة جنوب دونيتسك.

واستمع وزير الدفاع الروسي إلى تقرير قائد هذه الوحدة العسكرية عن الوضع الحالي وسير العملية العسكرية، بحسب ما نقلته قناة "ار تي عربية" الروسية اليوم السبت.

وأكد شويجو خلال لقائه بالقادة العسكريين في المنطقة، على أهمية ضمان الدعم الشامل لقوات هذه الوحدة، وكذلك ضمان الخدمات الطبية وتنظيم عمل وحدات الدعم.

كذلك أعرب وزير الدفاع الروسي عن شكره لجميع العسكريين الذين يؤدون مهامهم في منطقة العملية الخاصة، كما قلد أوسمة لعدد من العسكريين.

وقال شويجو خلال لقائه عددا من العسكريين أنه لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل.

وانطلقت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير 2022، غير أنه نادرا ما تقوم القيادة الروسية بزيارة لخطوط الجبهات على عكس الجانب الأوكراني.

ويتفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فاليري زالوجني ورئيس القوات البرية أوليسكندر سيرسكي، بانتظام القطاعات المتنازع عليها من الجبهة مثل باخموت.

وكانت آخر مرة أعلنت فيها وزارة الدفاع الروسية عن زيارة من جانب شويجو للجبهة في منتصف يناير الماضي، وقبل ذلك مرتين في ديسمبر السابق عليه، غير أن المحلليين المستقلين خلصوا، بعد تحليل الفيديوهات، إلى أن الوزير كان على مسافة 80 كيلومترا من خط الجبهة خلال الزيارات.