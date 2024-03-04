تقرير: بن غفير يطالب بإنهاء التفاوض بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة

أفاد تقرير إعلامي إسرائيلي بأن وزير الشرطة الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، دعا اليوم الاثنين، إلى إنهاء المفاوضات الدائرة حاليا بشأن إطلاق سراح الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.



وكشفت صحيفة "هآرتس" أن السياسي المتطرف قال في اجتماع لحزبه اليوم الاثنين، إنه من الضرورة بمكان إنهاء المحادثات التي تدور أيضا حول وقف مؤقت لإطلاق النار في حرب غزة.



ونقلت الصحيفة عن بن غفير، الذي يشغل أيضا منصب وزير الأمن القومي قوله، إنه بدلا من ذلك، تحتاج إسرائيل إلى الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال المكثف".



يشار إلى أن ممثلين عن دول وساطة مثل الولايات المتحدة وقطر ومصر التقوا في القاهرة اليوم الاثنين، بممثلين عن حركة حماس لليوم الثاني من المحادثات.



ونقلت محطة تلفزيونية مصرية رسمية عن مصدر مصري بارز لم تذكر اسمه قوله، إن هناك "تقدما كبيرا" في المحادثات.



ولم تكشف المحطة عن أية تفاصيل.



وحتى الآن، لم تؤد المفاوضات غير المباشرة الدائرة حاليا بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس إلى حدوث انفراجة.



ويطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من بين أمور أخرى، بأن يقدم المسلحون قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين يحتجزونهم.