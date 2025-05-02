أعلنت سفينة تابعة لـ"أسطول الحرية" المتجه إلى غزة، اليوم الجمعة، أنها تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل مالطا في المياه الدولية.

وقالت مصادر على متن سفينة "أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة"، اليوم الجمعة، إن السفينة تعرضت لهجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأضافت المصادر لقناة "الجزيرة" أن السفينة ترسو حاليا في المياه الدولية قرب سواحل مالطا، مشيرة إلى أن السفينة أرسلت إشارة استغاثة ولم تستجب لها سوى جنوب قبرص.

هجوم إسرائيلي على أسطول الحرية



وقال تحالف "أسطول الحرية"، الذي يناضل لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن 30 شخصا كانوا على متن سفينته المحملة بمساعدات إنسانية، عندما وقع الهجوم بعد منتصف الليل بقليل.

وأضافت ياسمين أكار، المسئولة الإعلامية للتحالف، لـ"سي إن إن" عبر الهاتف من مالطا: "هناك ثقب في السفينة الآن وهي تغرق"، مشيرة إلى أن السفينة "أرسلت نداءات استغاثة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك مالطا"، وأن "قاربا صغيرا" من جنوب قبرص قد أرسل للمساعدة.

وأوضحت أن السفينة تمكنت من الاتصال بأفراد الطاقم بعد إرسال إشارة الاستغاثة، قائلة: "سفينتنا تبعد حاليا 17 كيلومترا عن سواحل مالطا في المياه الدولية، وقد تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار مرتين"، مشيرة إلى أن المولدات الكهربائية في مقدمة السفينة كانت الهدف الواضح.

وأضافت: "هذه المولدات لا توفر الكهرباء اللازمة للسفينة حاليا"، موضحة أن التحالف لم يتمكن من الاتصال بالسفينة المشتعلة.

سفينة الضمير قادمة من تونس



وبحسب قناة "الجزيرة"، كانت السفينة "الضّمير" قادمة من تونس وعلى متنها 30 ناشطا دوليا في مجال حقوق الإنسان، وتم استهدافها في المياه الدولية بالقرب من سواحل مالطا.

ونقلت عن متحدث باسم أسطول الحرية أنه حين كانت السفينة ترسو في المياه الدولية على بُعد عشرات الأميال من مالطا، هاجمتها طائرات بدون طيار نفذت ضربتين استهدفت إحداهما جهاز توليد الكهرباء، مما أدى لاحتراق مقدمة السفينة وإصابتها بأضرار في هيكلها.

ويظهر مقطع فيديو نشره التحالف على حسابه في "إكس" حريقا مشتعلا على متن سفينة، بالإضافة إلى دخان.

كما يمكن سماع صوت انفجارين في مقطع فيديو منفصل

وتظهر مواقع تتبع حركة السفن أن السفينة "كونشينس" ترفع علم بالاو، وكانت متوقفة قبالة الساحل الشرقي لمالطا صباح الجمعة.

ويصف تحالف "أسطول الحرية" نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه شبكة دولية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، الذين يعملون على إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة وتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة وغير عنيفة.